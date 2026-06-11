Beim Münchener Energietechnikkonzern Siemens Energy hat sich das kurzfristige Marktbild spürbar eingetrübt. Nachdem das Papier des DAX-Highflyers noch vor wenigen Wochen von einem Höchststand zum nächsten eilte, befindet sich die Aktie im aktuellen Handelsverlauf fest in bärischer Hand. Ein Fehlausbruch leitete eine deutliche Korrektur ein, bei der der Titel an aufeinanderfolgenden Handelstagen jeweils rund sechs Prozent einbüßte. Seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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