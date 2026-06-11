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|EQS-PVR: CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: CPI Europe AG
CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2026 / 17:42 CET/CEST
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|17:39
|EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2026...
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|EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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|29.05.
|CPI Europe performt positiv: Konzernergebnis stieg auf 105,5 Mio. Euro
|29.05.
|CPI Europe AG Profit Rises In Q1
|Unternehmen / Aktien
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