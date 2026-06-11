EQS Stimmrechtsmitteilung: CPI Europe AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 10.6.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: CPI Europe AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten/sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: CPI IMMOHOLDCO A, a.s., CPI IMMOHOLDCO B, a.s., CPI Property Group S.A.
5. Datum der Schwellenberührung: 8.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen: Radovan Vitek ist der Gründer des Vitek Family Trust. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Gentaviana, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Estodanto, a.s. hält. Darüber hinaus ist Radovan Vítek der Protektor des Trust KAMV. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Die Estodanto, a.s. hält 100 % an der Nuclesot, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Mustonaria, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Die Adauteis, a.s. hält 100 % an der Meganeura, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Carbiomys, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Die Gerocasiata, a.s. hält 100 % an der Proluesta, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Azdarid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Gornopsia, a.s. hält, die ihrerseits 100 % an der Rugopsia, a.s. hält, die ihrerseits 0,096 % an der Ravento S.à r.l. und 0,096 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Darüber hinaus hält die Gornopsia, a.s. 100 % an der Senecate, a.s., die ihrerseits 0,010 % an der Ravento S.à r.l. und 0,010 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Herr Vitek kontrolliert die Whislow Equities Ltd. vollständig. Whislow Equities hält ihrerseits direkt 10,23 % an der CPI Property Group S.A. Die Ravento S.à r.l. hält direkt 51,67 % an der CPI Property Group S.A. Die Efimacor S.à r.l. hält direkt 9,54 % an der CPI PROPERTY GROUP. Die Efimacor S.à r.l. hält zudem 100 % an der Larnoya invest S.à r.l., die ihrerseits direkt 17,73 % an der CPI Property Group S.A. hält. Die CPI Property Group S.A. hält 2,03 % (gerundet; 2.280.692) der Stammaktien der CPI Europe AG sowie eine Equity-Swap-Transaktion über 2.851.703 Aktien der CPI Europe AG, eine Equity-Swap-Transaktion über 3.331.591 Aktien der CPI Europe AG und 280.000 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3MZ07). Die CPI Property Group S.A. hält 99,98 % an der CPI EUROPE HOLDING 1, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. hält 100 % an der CPI EUROPE HOLDING 2, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 2, a.s. hält jeweils 100 % an der CPI IMMOHOLDCO A, a.s. und der CPI IMMOHOLDCO B, a.s. Die CPI IMMOHOLDCO A, a.s. hält 51 % (gerundet; 70.721.553) der Stammaktien der CPI Europe AG, und die CPI IMMOHOLDCO B, a.s. hält 22 % (gerundet; 30.507.336) der Stammaktien der CPI Europe AG, 2.268.714 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3GA61), 119 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe (AT0000A3T238) und 250 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3K2V1).
Wien, 10.6.2026
11.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2344520 11.06.2026 CET/CEST