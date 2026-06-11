Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der bevorstehende Gang aufs Börsenparkett von SpaceX beherrscht aktuell die Schlagzeilen. Sowohl das Debüt selbst - es könnte der größte Börsengang der Geschichte werden - als auch das Geschäftsmodell sind spektakulär. Schließlich transportiert das Unternehmen unter anderem Satelliten, Fracht und Astronauten ins All. Langfristig möchte Elon Musk die Menschheit sogar zu einer multiplanetaren Spezies machen und den Mars besiedeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boerse.de