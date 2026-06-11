Beim Softwarekonzern SAP ist die jüngste Zuversicht an den Märkten abrupt verflogen. Nachdem das Papier des DAX-Schwergewichts noch vor wenigen Tagen einen Erholungsversuch gewagt hatte, ist die Aktie im aktuellen Handelsverlauf wieder massiv unter Verkaufsdruck geraten. Mit einem kräftigen Tagesverlust von rund fünf Prozent wurde eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen. Der Titel notiert auf den wichtigsten Handelsplätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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