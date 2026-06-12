EQS-News: Novelis Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Novelis nimmt ersten elektrischen Stoßofen am Produktionsstandort Sierre in Betrieb



12.06.2026 / 04:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ein Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einer CO2-ärmeren Aluminiumproduktion: Der neue elektrische Stoßofen soll den Energieverbrauch im Vergleich zu einem Gasofen um rund 25 % senken. ZÜRICH, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Novelis Inc., ein führender Anbieter nachhaltiger Aluminiumlösungen und Weltmarktführer im Bereich Aluminiumwalzen und -recycling, hat seinen ersten elektrischen Stoßofen am Produktionsstandort Sierre in der Schweiz offiziell in Betrieb genommen. "Mit der Inbetriebnahme des elektrischen Stoßofens setzt Novelis weiterhin Maßstäbe in der nachhaltigen Aluminiumherstellung", sagte Serge Gaudin, Werksleiter in Sierre und Leiter der Recyclingwerke von Novelis in Europa. "Diese Entwicklung bringt das Werk seinem Ziel eines CO2-neutralen Betriebs näher; dieses Ziel ist ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen 3x30-Dekarbonisierungsstrategie." Der Stoßofen dient zum Erwärmen von Aluminiumbarren vor dem Walzen. Durch die Umstellung von Erdgas auf Strom auf Basis des lokalen Schweizer Strommixes rechnet Novelis damit, die Emissionen um etwa 4500 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr zu senken und den Gesamtenergieverbrauch im Vergleich zum früheren gasbefeuerten System um rund 25 % zu reduzieren. Diese Umstellung verändert zwar die Zuordnung der Emissionen zwischen Scope 1 und Scope 2, durch die deutlich geringere CO2-Intensität des eingesetzten Stroms ergibt sich jedoch eine Netto-Reduktion der gesamten Scope-1- und Scope-2-Emissionen. Dieser Meilenstein zeigt, wie technologische Modernisierungen auf betrieblicher Ebene zu messbaren Emissions- und Energieeinsparungen führen können. Das Konzept für einen elektrischen Stoßofen entstand im Rahmen der Initiative "Net Zero Lab Valais", die Novelis im Februar 2022 in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger OIKEN, der HES-SO Valais-Wallis sowie der EPFL ins Leben gerufen hat, um CO2-neutrale Lösungen für die Aluminiumherstellung zu entwickeln. Neben der Inbetriebnahme des elektrischen Stoßofens hat Novelis gemeinsam mit OIKEN Studien zur Erweiterung des Fernwärmenetzes der Stadt initiiert, mit dem Ziel, etwa 20 % bis 30 % des gesamten Energiebedarfs der Stadt Sierre zu decken. Diese weitergehende Integration knüpft an das Leuchtturmprojekt an, bei dem Abwärme aus dem Aluminiumgießprozess von Novelis für einen nahegelegenen Gebäudekomplex genutzt wird. Im Rahmen der Roadmap des Net Zero Lab Valais plant Novelis, die Elektrifizierung und die Integration CO2-armer Energie am Produktionsstandort Sierre weiter auszubauen und gleichzeitig die breitere Anwendung von Dekarbonisierungslösungen im globalen Produktionsnetzwerk des Unternehmens zu prüfen. Informationen zu Novelis

Novelis Inc. wird von seinem Unternehmenszweck geleitet, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind ein weltweit führender Hersteller innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen und der weltweit größte Aluminiumrecycler. Unser Ziel ist, der führende Anbieter kohlenstoffarmer, nachhaltiger Aluminiumlösungen zu sein und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Dafür arbeiten wir mit unseren Lieferanten sowie mit unseren Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Getränkedosenbranche und dem Spezialitätenbereich in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika zusammen. Novelis erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Nettoumsatz von 18,4 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem führenden Unternehmen in der Aluminium- und Kupferindustrie sowie dem Flaggschiffunternehmen im Metallbereich der Aditya Birla Group, einem multinationalen Mischkonzern mit Sitz in Mumbai. Weitere Informationen finden Sie auf novelis.com. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novelis-nimmt-ersten-elektrischen-stoWofen-am-produktionsstandort-sierre-in-betrieb-302798742.html



12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News