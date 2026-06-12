Blogleser und Freund Joel Görsch hat eine spannende Analyse über den chinesischen Wert PDD geschrieben. Joel arbeitet für einen großen Tech-Riesen in Dublin, wo auch PDD offiziell beheimatet ist. Ich finde die Aktie spannend: Kürzlich hatte gar Hedgefondsguru David Tapper eine größere Position in dem E-Commerce-Spezialisten eröffnet, sie aber in der Zwischenzeit halbiert. Das Unternehmen hinter dem Kürzel PDD Holdings (ehemals Pinduoduo) ist einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer