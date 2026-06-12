Datum der Anmeldung:
08.06.2026
Aktenzeichen:
B7-45/26
Unternehmen:
bluu unit GmbH, Ludwigsburg; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Prior1 GmbH, Sankt Augustin
Produktmärkte:
Colocation-Dienstleistungen, Planung Bau und Betrieb von Rechenzentren, Wartungsdienstleistungen für Rechenzentren
08.06.2026
Aktenzeichen:
B7-45/26
Unternehmen:
bluu unit GmbH, Ludwigsburg; mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Prior1 GmbH, Sankt Augustin
Produktmärkte:
Colocation-Dienstleistungen, Planung Bau und Betrieb von Rechenzentren, Wartungsdienstleistungen für Rechenzentren
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