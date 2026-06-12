Dublin (www.fondscheck.de) - SpaceX beginnt unter dem Tickersymbol SPCX den Handel an der NASDAQ, so Leverage Shares in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bei einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie und einer angestrebten Marktbewertung von 1,75 Billionen US-Dollar wird der Börsengang der größte in der Geschichte der Kapitalmärkte sein. Saudi Aramcos bisheriger Rekord von 29 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2019 wird damit deutlich in den Schatten gestellt. Zeitgleich mit dem ersten Handelstag der SpaceX-Aktie listet Leverage Shares das Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP (ISIN XS3388189477/ WKN A4AU54) an der London Stock Exchange. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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