Die Neubewertung von Siltronic wurde durch die breitere, von KI getriebene Rallye im Chip-Sektor und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen 300mm-Wafern angeheizt. Normalisierte Bestände an Logik- und Speicherchips sowie erste Anzeichen für eine angemessenere Preisgestaltung bei 300mm-Spotpreisen verleihen der Erholungsnarrative Glaubwürdigkeit. Allerdings sind wir der Meinung, dass der Markt schneller voranschreitet als die Ertragsbasis: Die Bestände an Leistungshalbleitern bleiben ein Hemmnis, und Beweise für eine breit angelegte Preiswende sind weiterhin begrenzt. Zudem sollten die hohen Abschreibungen in Verbindung mit einer hohen Verschuldung die Erholungsdynamik der Erträge einschränken. Daher bekräftigen wir unsere SELL-Empfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 65,00 EUR, um eine bessere mittelfristige Sichtbarkeit im gesamten Zyklus und eine allmählich verbesserte Nachfrage in den Endmärkten widerzuspiegeln. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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