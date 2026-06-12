Die CoreWeave-Aktie ist seit Monatsbeginn auf Talfahrt und sackte zuletzt unter die Kursmarke von 100 US$. Doch am Freitagmorgen geht es mit dem KI-Rechenzentrenbetreiber um +4% im europäischen Handel nach oben. Gibt es gute Nachrichten von CoreWeave und ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein lohnenswertes Investment? Zwei gute Nachrichten Hinter dem heutigen Kursanstieg der CoreWeave-Aktie stehen zwei entscheidende Kurstreiber: ein regulatorischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de