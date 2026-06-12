Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - SpaceX trifft KI-Wahnsinn

Die Börsen kannten von März bis Mai nur eine Richtung - nach oben. An US-Technologiebörse NASDAQ dominierten Chip-Titel und schoben KI-Aktien den Index immer weiter aufwärts.

Selbst die Marke von 30.000 Zählern wurde nahezu spielerisch genommen. Doch der erste Freitag im Juni war ein Warnschuss für das, was über den Sommer 2026 hinwegkommen könnte. Der in Punkten höchste Tagesverlust der Geschichte an der NASDAQ und ein Volatilitätssprung innerhalb von 24 Stunden von fast 40 % Die kommenden Wochen dürften für aktive Anleger spannende Trading Chancen beinhalten und bei Aktien von SanDisk über Intel und Qualcomm bis SpaceX und NVIDIA interessante Gelegenheiten bieten.

Wichtig dabei ist die passende Produktauswahl mit der richtigen Herangehensweise an Trades zu kombinieren. Auch das Thema, wie man sich im Markt bewegt und welche Orderformen man einsetzt dürfte ein wichtiges werden.

Im Webinar besprechen wir, welche Basiswerte sich als Vehikel für spekulative Anleger besonders anbieten und zeigen zugleich auf, warum die gestiegene Volatilität an den Märkten für spannende Gelegenheiten im Chipsektor sorgt, wenn es um das Thema Anlagepapiere geht. Die Sommermonate dürften mit Sicherheit nicht langweilig werden und wir bereiten darauf vor.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten