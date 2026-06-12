Mitte/Ende Mai (2026) gab es bei der Birkenstock-Aktie eine rasante Kurswende (siehe auch Dollar-Tageschart Börse New York unten). Die Notierung schoss nach oben. Die Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms beflügelte die Fantasien der Börsianer. Birkenstock seit dem 11. Oktober 2023 an die New Yorker Börse notiert. Dividenden wurden seitdem noch nicht an die Aktionäre ausgeschüttet worden; das Modeunternehmen mit den ikonischen Sandalen setzt(e) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de