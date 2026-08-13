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WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
Xetra
12.08.26 | 17:35
3,436 Euro
-0,84 % -0,029
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
Deutschland Small Cap 70
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HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
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3,3743,40012.08.
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APPLIED MATERIALS
APPLIED MATERIALS INC Chart 1 Jahr
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APPLIED MATERIALS INC475,55+4,07 %
BIRKENSTOCK HOLDING PLC31,950+0,16 %
DEUTSCHE EUROSHOP SE18,380+0,33 %
ENERGIEKONTOR AG34,500+0,15 %
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE66,90-1,69 %
GRENKE AG11,780-0,34 %
HELLOFRESH SE3,436-0,84 %
JOST WERKE SE55,50-2,29 %
MLP SE7,700-0,26 %
PNE AG7,700-3,27 %
RWE AG57,62+0,17 %
SIXT SE71,95+1,12 %
THYSSENKRUPP AG12,400+3,08 %
WACKER NEUSON SE21,100-0,47 %
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