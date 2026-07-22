SIXT AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

SIXT - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine ausgewählte Aktie aus langfristiger Perspektive. Im Mittelpunkt stehen nicht kurzfristige Kursschwankungen, sondern die fundamentale Entwicklung des Unternehmens über mehrere Jahre. Für jede Analyse werden wesentliche Unternehmenskennzahlen bewertet und bis 2028 beziehungsweise 2030 fortgeschrieben. Dadurch erhalten langfristig orientierte Anleger eine fundierte Einschätzung, die als Grundlage für eigene Investmententscheidungen dienen kann.

- SIXT WKN: 723132 - ISIN DE0007231326/ Kürzel: DUE - Symbol: SIXGF - Kürzel: SIX2

? Drei Key Takeaways

SIXT Aktie überzeugt fundamental, zeigt charttechnisch aber weiterhin Schwäche.

überzeugt fundamental, zeigt charttechnisch aber weiterhin Schwäche. Im Aktien Marathon bleibt die Aktie vorerst ein Watchlist-Kandidat für langfristige Anleger.

bleibt die Aktie vorerst ein Watchlist-Kandidat für langfristige Anleger. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 könnte das technische Bild deutlich verbessern.

SIXT Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SIXT Aktie markierte im Oktober 2021 ihr bisheriges Hoch bei 169,80 EUR. Seitdem befindet sich das Papier in einer übergeordneten Korrektur. Erholungsbewegungen - unter anderem im März 2023 und im Juli 2025 - wurden jeweils konsequent verkauft, wodurch sich der langfristige Abwärtstrend fortsetzte. Seit Juli 2023 notiert die SIXT Aktie unter der SMA200 (aktuell 84,65 EUR) sowie unter der SMA50 (72,46 EUR). Zwischenzeitlich gelang zwar die Rückkehr über die SMA20 (69,71 EUR) und die SMA50, ein nachhaltiger Angriff auf die SMA200 blieb bislang jedoch aus. Aktuell bewegt sich die Aktie zwischen SMA20 und SMA50.

Ein bestätigter Wochenschluss oberhalb der SMA50 könnte die Tür für einen Anstieg in Richtung SMA200 öffnen. Gerade im Bereich dieser langfristig wichtigen Durchschnittslinie dürfte sich entscheiden, ob sich der mittelfristige Trend aufhellt. Sollte die SIXT Aktie hingegen wieder unter die SMA20 zurückfallen, würde sich das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen im Bereich von 58 EUR sowie anschließend bei 52,60 EUR....

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