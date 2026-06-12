Es geht wieder los: Algo Grande - Neue Bohrphase nimmt jetzt umfassendes Kupfersystem ins Visier!

Den operativen Auftakt bildet ein gezielt platziertes, 500 Meter tiefes Bohrloch. Dieser signifikante 100-Meter-Step-Out nördlich der erfolgreichen Phase-I-Bohrungen demonstriert das Vertrauen des Managements in die starke Kontinuität der Mineralisierung. Im weiteren Verlauf soll die Entdeckung entlang einer stark ausgeprägten magnetischen Anomalie systematisch ausgedehnt werden. Da diese Anomalie sowohl nach Nordwesten als auch nach Südosten weiterhin vollständig offen ist, bietet sie ein enormes "Blue-Sky"-Potenzial für zukünftige Streichenerweiterungen.

Das 5.895 Hektar große Projektgebiet im weltweit erstklassigen Arizona-Sonora-Kupfergürtel zeichnet sich durch einen massiven, über sechs Kilometer langen geologischen Korridor aus. Um das Explorationskapital äußerst effizient einzusetzen, konzentrieren sich die aktuellen Bohrungen zunächst auf einen 2,5 Kilometer langen Kernbereich, der anhand robuster geophysikalischer und geochemischer Daten als vielversprechendste Zone priorisiert wurde.

Detaillierte Ansicht des Bohrzielkorridors um Cerro Grande; Bild Algo Grande Copper

Es bietet sich auf Adelita jedoch noch ein weitaus größeres, potenziell transformatorisches Aufwärtspotenzial: Neue Auswertungen historischer Daten und detaillierte Feldkartierungen liefern starke Indizien dafür, dass sich tiefenstrukturell unterhalb der oberflächennahen Skarnmineralisierung ein großes magmatisches Porphyrsystem verbergen könnte. Die bisherigen Skarnfunde könnten demnach lediglich der "Halo" dieses tieferen Mutter-Systems sein. Ein solches kombiniertes Skarn-Porphyr-Modell kann äußerst profitabel sein und charakteristisch für mehrere der bedeutendsten Kupfer-Gold-Lagerstätten im Nordwesten Mexikos. Das laufende Bohrprogramm soll nun entscheidende Daten liefern, um dieses Modell in der Praxis zu überprüfen und die tatsächliche, möglicherweise weitreichende Dimension der zusammenhängenden Mineralisierungssysteme auf Adelita genauer abzugrenzen.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XC0009656965,CA0156071049