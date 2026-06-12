Es geht wieder los: Algo Grande - Neue Bohrphase nimmt jetzt umfassendes Kupfersystem ins Visier!

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Algo Grande Copper startet auf Adelita 8.000 Meter Bohrungen: Cerro Grande soll wachsen, neue Ziele werden erstmals getestet - und ein mögliches tiefes Porphyrsystem rückt in den Fokus.
Algo Grande Copper (TSXV: ALGR; Frankfurt: KM00) hat auf seinem vollständig kontrollierten Adelita-Projekt im minenfreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora ein strategisch wichtiges, 8.000 Meter umfassendes Phase-II-Bohrprogramm gestartet. Hauptziel dieser Kampagne ist es, die hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Skarnentdeckung Cerro Grande systematisch zu erweitern und erstmals die bislang ungetesteten Zielgebiete Cerro Potrero South (Skarn) sowie Las Trancas (epithermal) zu erproben. Der Nachweis verschiedener Mineralisierungsstile in diesen Zonen könnte den potenziellen Ressourcen-Fußabdruck des Projekts erheblich vergrößern.
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