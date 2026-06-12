EQS-News: Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aktienbrauerei Kaufbeuren AG
|Hohe Buchleuthe 3
|87600 Kaufbeuren
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@ab-kf.de
|Internet:
|http://www.ag.aktienbrauerei.de
|ISIN:
|DE0005013007
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2345344 12.06.2026 CET/CEST