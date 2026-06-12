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Markus Weingran
12.06.2026 15:27 Uhr
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(1)

Check: Biotech-Raketen: SpaceX: 30 % Plus zum Start? | Nokia 50 % Potenzial | Deutsche Bank: Ausbruch

Heute ist es soweit: SpaceX startet an der Börse. Hebt die Aktie auch direkt ab? Wir haben auf Pre-IPOs geblickt und geschaut, was die Prognosemärkte im Vorfeld so sagen. Die Vorzeichen sind gut.Biotech-Raketen mit Verdopplungspotenzial Heute haben wir uns in der Welt der Biotechs umgeschaut. Wir haben uns auf die Suche nach Verdopplungskandidaten gemacht. Gefunden haben wir fünf Titel, bei denen mindestens acht Analysten im Durchschnitt ein Potenzial von mehr als 100 Prozent sehen. Wir haben geprüft, was die Aussichten versprechen. Nokia: J.P. Morgan sieht die Aktie auf dem Sprung in die Höhe Der ehemalige Produzent von Smartphones ist endgültig in seinem neuen Geschäftsfeld angekommen. …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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