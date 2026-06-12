Check: Biotech-Raketen: SpaceX: 30 % Plus zum Start? | Nokia 50 % Potenzial | Deutsche Bank: Ausbruch

Heute ist es soweit: SpaceX startet an der Börse. Hebt die Aktie auch direkt ab? Wir haben auf Pre-IPOs geblickt und geschaut, was die Prognosemärkte im Vorfeld so sagen. Die Vorzeichen sind gut.Biotech-Raketen mit Verdopplungspotenzial Heute haben wir uns in der Welt der Biotechs umgeschaut. Wir haben uns auf die Suche nach Verdopplungskandidaten gemacht. Gefunden haben wir fünf Titel, bei denen mindestens acht Analysten im Durchschnitt ein Potenzial von mehr als 100 Prozent sehen. Wir haben geprüft, was die Aussichten versprechen. Nokia: J.P. Morgan sieht die Aktie auf dem Sprung in die Höhe Der ehemalige Produzent von Smartphones ist endgültig in seinem neuen Geschäftsfeld angekommen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran