Die Börse blickt nach oben - und diesmal ist das wörtlich gemeint. Der am Freitag stattfindende SpaceX-Börsengang mit einer Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar könnte zur wichtigsten Zukunftswette des Jahrzehnts werden. Die Erwartungen sind gigantisch, die Orderbücher nahezu vierfach überzeichnet. Auf asiatischen Graumärkten wird die Aktie bereits mit einem Aufschlag von 340 Prozent gehandelt. Hier eine kurze Einschätzung zu Chancen und Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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