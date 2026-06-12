Mit der Neuausrichtung zur YieldCo hat clearvise den Fokus von der reinen Expansion auf die Optimierung und effiziente Bewirtschaftung des bestehenden Wind- und Solarparkportfolios verlagert. Dennoch stammen aus der früheren Wachstumsphase noch mehrere gesicherte Projekte, über deren Umsetzung nun entschieden wird.

Ein erster Baustein wird bereits realisiert: In Italien hat der Bau eines Solarparks mit einer Leistung von 4,1 MWp begonnen. Das Projekt verfügt über einen für 20 Jahre garantierten Stromtarif und erweitert das Portfolio wieder, nachdem zuvor mehrere kleinere Photovoltaikanlagen im Rahmen der Portfoliobereinigung veräußert worden waren.

Damit bleibt clearvise vorerst auf einem Mittelweg zwischen Wachstum und Optimierung. Die strategisch wichtigeren Entscheidungen stehen allerdings noch bevor. So prüft das Management weiterhin Investitionen in Batteriespeicher, die zusätzliche Erlösmöglichkeiten eröffnen und die Vermarktung des erzeugten Stroms flexibler machen könnten. Darüber hinaus werden Repowering-Maßnahmen für Bestandsanlagen analysiert, um die Ertragskraft einzelner Standorte zu steigern.

Parallel dazu bleibt auch die Portfoliofokussierung ein Thema. Nach den bereits erfolgten Verkäufen könnten weitere Desinvestitionen folgen, sofern sich dadurch die Rendite des Gesamtportfolios verbessern lässt. Für Anleger dürfte deshalb vor allem die Frage interessant sein, welche Projekte künftig Kapital erhalten und von welchen Assets sich das Unternehmen möglicherweise trennt.

Nach einer längeren Phase mit eher verhaltenem Nachrichtenfluss könnte clearvise damit in den kommenden Monaten wieder häufiger für Schlagzeilen sorgen. Die anstehenden Investitions- und Portfolioentscheidungen dürften wesentliche Hinweise darauf liefern, wie das Unternehmen die YieldCo-Strategie konkret ausgestalten und welche Wachstumsperspektiven sich daraus ergeben.

(aktien-globlal.de, erstellt 12.06.26, 15:57 Uhr, veröffentlicht 12.06.26, 16:00 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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