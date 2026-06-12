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hGears AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu, Lars Ahns neues Mitglied im Aufsichtsrat



12.06.2026 / 18:30 CET/CEST

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hGears AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu,

Lars Ahns neues Mitglied im Aufsichtsrat HIGHLIGHTS DER HAUPTVERSAMMLUNG 2026 Die hGears AG hat ihre ordentliche Hauptversammlung erneut als Präsenzveranstaltung abgehalten

63,01 % des Grundkapitals waren an der Hauptversammlung 2026 vertreten

Alle Beschlussvorschläge wurden angenommen

Herr Lars Ahns wurde mit 99,97 % der Stimmen neu in den Aufsichtsrat gewählt Schramberg, den 12. Juni 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der hGears AG stimmten bei der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 am Hauptsitz der Gesellschaft in Schramberg allen Tagesordnungspunkten zu. Die Hauptversammlung fand als Präsenzveranstaltung statt und entsprach damit erneut dem ausdrücklich geäußerten Wunsch vieler Aktionärinnen und Aktionäre. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 63,01 % des Grundkapitals vertreten. Die zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge wurden von einer großen Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre angenommen. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,76 % bzw. 91,77 % der Stimmen und billigte den Vergütungsbericht mit 97,17 % der Stimmen. Während der Hauptversammlung wurde Lars Ahns mit 99,97 % der Stimmen für eine Amtszeit von fünf Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Gleichzeitig lief das Aufsichtsratsmandat von Christophe Hemmerle aus. Der Vorstand, der Aufsichtsrat und die gesamte Gesellschaft danken Herrn Hemmerle herzlich für sein langjähriges Engagement. Über mehr als 14 Jahre hat er die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. Das Geschäftsjahr 2025 war für hGears erneut von einem schwierigen Marktumfeld geprägt. Trotz weiter rückläufiger Volumina lagen die Ergebnisse leicht über der Guidance und damit auch über den eigenen Erwartungen. Positiv wirkte sich aus, dass die umgesetzten Effizienz- und Kostenmaßnahmen griffen und die Margen verbessert werden konnten. Besonders herausfordernd blieb der Geschäftsbereich e-Bike, der weiterhin durch anhaltenden Lagerabbau, reduzierte Produktionsvolumen und strukturelle Veränderungen im Markt belastet wurde. Deutlich stabiler entwickelten sich dagegen die Geschäftsbereiche [e]-Mobility und e-Tools. Angesichts der weiterhin durchwachsenen Marktsignale, insbesondere im Geschäftsbereich e-Bike, bleibt der Vorstand vorsichtig und richtet die Organisation weiter konsequent auf Kostendisziplin, Effizienz und Liquiditätssicherung aus. Vor diesem Hintergrund erwartet hGears für das Jahr 2026 einen Konzernumsatz von EUR 80 bis 90 Mio., ein bereinigtes EBITDA von EUR minus 3 Mio. bis EUR 0 Mio. sowie einen Free Cashflow von EUR minus 5 Mio. bis EUR minus 2 Mio. Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen finden Sie auf der Website von hGears in der Rubrik Investor Relations unter "Hauptversammlung" https://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/agm-2026-de/ Kontakt hGears AG Christian Weiz Brambach 38 78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222 E: christian.weiz@hgears.com

Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools. hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com



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