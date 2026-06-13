Mit der Eröffnung eines Schnellladeparks in Pombal Nahe der portugiesischen Autobahn A1 hat der Ladeanbieter Galp seinen prestigeträchtigen Schnellladekorridor fertiggestellt. Dieser verbindet Porto im Norden des Landes nun entlang der Autobahnen A1 und A2 mit der Algarve im Süden. Bereits zum Jahreswechsel 2025/26 hatte Galp im Rahmen des insgesamt 6,1 Millionen Euro schweren Vorhabens vier Ladeparks mit insgesamt 48 Schnellladepunkten entlang der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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