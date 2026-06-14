Hot Stocks: KW 24 / 2026: Der "Dip" ist Geschichte - Halbleiter-Sektor meistert den technischen Härtetest!

Warum Semiconductor-Aktien wieder heißlaufen

Die Halbleiter-Branche (Semiconductors) hat in dieser Woche eine extrem dynamische Berg- und Talfahrt hinter sich und stand im absoluten Fokus der Wall Street. Nachdem der Sektor zum Ende der vergangenen Handelswoche (insbesondere am Freitag zuvor) stark unter Gewinnmitnahmen litt und der bekannte PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) massiv korrigierte, sahen wir in dieser Woche eine kraftvolle Gegenreaktion.

Die Sorge vor einer "KI-Blase" hatte die Kurse kurzzeitig gedrückt, doch die Branchenführer lieferten umgehend Argumente für anhaltenden Optimismus. Der CEO von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), dem weltweit wichtigsten Auftragsfertiger, betonte in dieser Woche, dass der Markt für KI-Chips aufgrund der explodierenden Nachfrage weiterhin stark unterversorgt bleibt. Für besonderes Aufsehen sorgte Nvidia-CEO Jensen Huang auf der Branchenmesse COMPUTEX. Er äußerte sich extrem bullisch zu Marvell Technology (MRVL) und prognostizierte, dass das Unternehmen langfristig in den "Billionen-Dollar-Club" aufsteigen könnte.

Intel (INTC)

Das ist charttechnisch und fundamental die vielleicht größte Überraschung im Jahr 2026! Intel hat eine fundamentale Kehrtwende vollzogen. Der jüngste Kurssprung wurde durch die Nachricht ausgelöst, dass Google mehr als 3 Millionen AI-Chips für das Jahr 2028 bei der Intel Foundry bestellt hat - einer der größten Foundry-Aufträge überhaupt. Großbanken wie die Bank of America vollzogen daraufhin eine seltene "Double Upgrades" (von Verkauf auf Kauf). Intel gilt plötzlich als der Nachzügler im KI-Markt. Nach einem heftigen Rücksetzer von über 130 US-Dollar auf knapp unter 100 US-Dollar Anfang Juni (Sektor-Rotation) gab es in dieser Woche eine massive, explosive grüne Kerze.

Taiwan Semiconductor (TSM)

TSMC bleibt die unangefochtene Nummer 1 bei der Auftragsfertigung. Die Aussage des Managements, dass der Markt für KI-Chips trotz aller Produktionssteigerungen massiv unterversorgt bleibt, hat dem gesamten Sektor den Rücken gestärkt. Jede Schwäche bei TSM wird vom Markt derzeit als Einstiegsgelegenheit genutzt. Ein wunderschöner, stabiler Aufwärtstrend von links unten nach rechts oben. Nach dem Allzeithoch bei rund 450 US-Dollar korrigierte die Aktie kurzzeitig unter die blaue 20-Tage-Linie. In den letzten Junitagen sehen wir jedoch eine Bilderbuch-Gegenreaktion genau im Bereich dieser gleitenden Durchschnittslinie.

Advanced Micro Devices (AMD)

AMD profitiert als direkter Nvidia-Herausforderer im GPU-Markt (MI300-Serie) enorm vom anhaltenden Investitionsboom der Hyperscaler (Microsoft, Meta & Co.). Die fundamentale Story steht und fällt mit der Erwartung, wie viel Marktanteil AMD Nvidia abjagen kann. In der ersten Juniwoche gab es einen scharfen Rücksetzer. Die darauffolgenden grünen Kerzen haben den Kurs fast wieder an die alten Höchststände herangeführt.

Marvel Technology (MRVL)

Marvell hat eine atemberaubende Story hinter sich. Angetrieben von hervorragenden Quartalszahlen (Rekordumsatz im Q1) und dem "Jensen-Huang-Effekt" schoss die Aktie förmlich durch die Decke. Der Nvidia-CEO bezeichnete Marvell auf der Computex als nächsten potenziellen Billionen-Dollar-Konzern, insbesondere wegen ihrer führenden Rolle bei der Konnektivität in AI-Rechenzentren. Zudem befeuerte die Ankündigung der Aufnahme in den S&P 500 die Nachfrage durch Indexfonds. Nach dem extremen Spike sehen wir nun eine gesunde Konsolidierung. Der Trend ist stark bullisch, kurzfristig durch den extremen Anstieg aber überhitzt gewesen.

Tagescharts vom 12.06.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.06.2026

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