Unter Druck...: Gold, Silber & Minen: Jetzt entscheidet sich, wer Panik verkauft - und wer vorbereitet ist!

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Gold, Silber und Minenaktien erleben eine wilde Korrektur. Doch genau in solchen Phasen entstehen oft die spannendsten Chancen - wenn Anleger einen klaren Plan haben.

+++ Wilde Achterbahnfahrt bei Gold, Silber und Minen: Was Anleger jetzt wissen müssen! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Edelmetalle und Minenaktien befinden sich seit mehreren Monaten in einer spürbaren Korrektur. Sowohl Gold als auch Silber haben mittlerweile den wichtigen 200-Tage-Durchschnitt unterschritten. Der in Deutschland wohl bekannteste Elliott-Wellen-Analyst ruft bereits ambitionierte Kursziele von 2.000 bis 2.500 US-Dollar für Gold aus. Höchste Zeit also, mit den Rohstoff Insidern Björn Paffarth und Florian Kössler einen fundierten und differenzierten Blick auf die aktuelle Lage zu werfen.

Steht es wirklich so schlecht um die Edelmetalle und Minenaktien? Hat sich - ähnlich wie nach dem Hoch von 2011 - bereits ein langjähriger Bärenmarkt etabliert? Oder handelt es sich lediglich um eine gesunde Zwischenkorrektur, die außergewöhnlich attraktive Nachkaufchancen eröffnet? In dieser neuesten Folge des Rohstoff Insiders erhalten Sie eine präzise Analyse der geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie eine fundierte Einschätzung zur Zukunft der Edelmetalle.

Hier geht's direkt zum neuen Video von Rohstoff Insider:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5CE6dGXJICo&ra=m

Die aktuelle Marktlage wird klar, ehrlich und ohne Schönfärberei eingeordnet: Warum Edelmetalle gerade nervös reagieren, welche Rolle US-Dollar und Fed spielen und warum schlechte Stimmung im Rohstoffsektor nicht automatisch ein Warnsignal sein muss - sondern auch der Beginn neuer Chancen sein kann.

Denn eines ist klar: Die besten Entscheidungen entstehen selten in der Euphorie. Sie entstehen dann, wenn Unsicherheit, Frust und Angst den Markt bestimmen.

Im Fokus stehen die entscheidenden Fragen:

Ist Gold jetzt kaufenswert - oder sollte man auf noch warten??Ist Silber nach dem Rücksetzer eine Chance - oder noch zu riskant??Sind Minenaktien bereits günstig - oder droht eine längere Konsolidierung??Wie baut man Positionen auf, ohne sich von Panik oder FOMO treiben zu lassen?

Das Video zeigt, warum Anleger jetzt nicht kopflos handeln sollten. Statt "alles kaufen" oder "alles verkaufen" geht es um einen sauberen Plan: Tranchen, Kaufzonen, Risikobegrenzung und klare Szenarien.

Jetzt das Video ansehen:

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Besonders spannend: Das Sentiment im Minensektor ist extrem schwach. Solche Phasen fühlen sich unangenehm an - können aber langfristig genau die Momente sein, in denen sich vorbereitete Anleger strategisch positionieren.

Fazit:

Wer Gold, Silber und Minenaktien beobachtet, sollte dieses Video nicht verpassen. Die aktuelle Korrektur ist kein Grund für blinden Aktionismus - aber möglicherweise eine der wichtigsten Vorbereitungsphasen für den nächsten Rohstoff-Aufschwung.

Hier das Video ansehen:

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quelle: Intro-Bild: Symbolbild, KI generiert

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Diese Veröffentlichung ist eine werbliche/marketingbezogene Mitteilung und dient ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellt weder eine Anlageberatung, Finanzanalyse, Finanzdienstleistung, Anlagevermittlung noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, Rohstoffen, Derivaten, Kryptowerten oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.

Die in diesem Beitrag enthaltenen Aussagen, Einschätzungen und Meinungen beziehen sich auf die allgemeine Marktlage bei Gold, Silber, Minenaktien und anderen Rohstoffsegmenten. Sie berücksichtigen nicht die persönlichen Anlageziele, die finanzielle Situation, die Risikobereitschaft, den Anlagehorizont oder sonstige individuellen Verhältnisse einzelner Leserinnen und Leser. Vor einer Anlageentscheidung sollte stets eine eigene Prüfung erfolgen und gegebenenfalls ein zugelassener Anlageberater, Steuerberater oder Rechtsberater konsultiert werden.

Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und rohstoffbezogene Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Marktpreisrisiken, Währungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Zins- und Konjunkturrisiken, politische und regulatorische Risiken, operative Risiken, Explorations-, Entwicklungs-, Finanzierungs- und Produktionsrisiken sowie bei kleineren Rohstoffgesellschaften ein erhöhtes Insolvenz- und Totalverlustrisiko. Vergangene Kursentwicklungen, historische Beispiele, Chartmuster oder Stimmungsindikatoren sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.

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