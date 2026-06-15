Trotz Spannungen im Nahen Osten fallen die Preise für Öl und Gas - ein scheinbares Paradox. Grund sind eine schwächelnde Weltkonjunktur und prall gefüllte Lager, die jede geopolitische Risikoprämie aktuell überkompensieren. Während klassische Energieriesen wie BP und Shell unter dem Preisverfall leiden, weil ihre Fördergewinne schrumpfen, agiert ein spezialisierter Anbieter völlig anders. Zefiro Methane verdient mit der Beseitigung von Methanemissionen aus alten Bohrlöchern. Das ist ein Geschäft, das von Klimaschutzgesetzen und nicht von Ölpreisen angetrieben wird. Genau dieser Gegensatz zwischen Zefiro Methane einerseits und den Ölmultis BP und Shell andererseits eröffnet Anlegern spannende Perspektiven.Den vollständigen Artikel lesen ...
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