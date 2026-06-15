Kaum Rohstoffreserven im Westen, eine restriktivere Handelspolitik und noch immer hat China bei der Verarbeitung von Rohstoffen ein Monopol inne - die Situation rund um batteriefähige Rohstoffe zwingt zum Handeln. Nachdem der Lithiumpreis im Juni 2025 ein vorläufiges Tief erreicht hatte, verzeichnete das "weiße Gold" bis Februar 2026 eine satte Erholung um rund 180 % auf einen Höchststand von 10,48 USD pro Pfund. Das eigentliche Nadelöhr ist jedoch nicht die Förderung, sondern die chemische Veredelung zu hochreinem Lithiumhydroxid-Monohydrat für Batterieanwendungen. Da eine weitreichende Untersuchung des US-Handelsministeriums die Versorgungssicherheit bei Lithium mittlerweile als Frage der nationalen Sicherheit einstuft, rückt der Aufbau resilienter, heimischer Verarbeitungsstrukturen ins Zentrum der Industrie. Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium spielt eine entscheidende Rolle.Den vollständigen Artikel lesen ...
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