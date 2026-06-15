Sechs Projekte + starke Katalysatoren. Nur 17 Mio. CAD Marktkapitalisierung

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Im Segment der Junior-Gold- und -Silberwerte liefern die meisten Wochen überhaupt keine Nachrichten. Einige wenige Wochen im Jahr bringen ein einzelnes Neubewertungsereignis.

Verbreitet im Auftrag von: Zacatecas Silver Corp.

Noch seltener ist ein Unternehmen, bei dem sich mehrere voneinander unabhängige Katalysatoren zur gleichen Zeit still und leise aufreihen.

Wirft man einen Blick auf das, was Zacatecas Silver Corp. (WKN: A2QQCM) bereits öffentlich auf den Tisch gelegt hat, beginnt sich ein Bild zu formen.¹

Zacatecas Silver Corp. - (WKN: A2QQCM)

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Auf El Cristo läuft ein Bohrprogramm, dessen erste Bohrung niedergebracht, beprobt und ans Labor geschickt wurde. Auf Oso Negro wurde ein erstmaliges Rock-Chip-Probenahmeprogramm abgeschlossen und die Proben zur Analyse eingereicht. Muster wie diese bedeuten in der Regel, dass Analyseergebnisse (Assays) nicht mehr weit entfernt sind. Das Management hat zudem in einer früheren Mitteilung darauf hingewiesen, dass es in einem stärkeren Metallpreisumfeld eine Aktualisierung seiner bestehenden Ressourcen prüft. Nichts davon sagt Ihnen genau, wann etwas eintrifft. Es sagt Ihnen aber, dass es bei einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 17 Mio. CAD mehrere voneinander unabhängige Quellen gibt, aus denen Nachrichten kommen könnten.

Investment-Highlights: Zacatecas Silver Corp.

Tickersymbole: WKN: A2QQCM | OTC: ZCTSF | FSE: 7TV

WKN: A2QQCM | OTC: ZCTSF | FSE: 7TV Marktkapitalisierung: rund 17 Mio. CAD, ein Micro-Cap-Einstiegspunkt per Anfang Juni 2026, bei einem Kassenbestand von rund 2,4 Mio. CAD gemäß Jahresabschluss.¹°

rund 17 Mio. CAD, ein Micro-Cap-Einstiegspunkt per Anfang Juni 2026, bei einem Kassenbestand von rund 2,4 Mio. CAD gemäß Jahresabschluss.¹° Flaggschiff-Projekt: 20,5 Mio. Unzen AgEq in der Kategorie "Inferred" (abgeleitet) auf Panuco im mexikanischen Fresnillo-Silbergürtel (187 g/t AgEq; hochgradige Zonen 235 g/t); die erste El-Cristo-Bohrung durchteufte 19 m sulfidführende Brekzie mit Pyrit, Galenit (Bleiglanz) und Sphalerit (Zinkblende); das 4.000-m-Programm ist vollständig finanziert und die Bohrungen laufen.²

20,5 Mio. Unzen AgEq in der Kategorie "Inferred" (abgeleitet) auf Panuco im mexikanischen Fresnillo-Silbergürtel (187 g/t AgEq; hochgradige Zonen 235 g/t); die erste El-Cristo-Bohrung durchteufte 19 m sulfidführende Brekzie mit Pyrit, Galenit (Bleiglanz) und Sphalerit (Zinkblende); das 4.000-m-Programm ist vollständig finanziert und die Bohrungen laufen.² Rückenwind vom Silbermarkt: Der Silber-Spotpreis überschritt im Januar 2026 die Marke von 121 USD/oz, im fünften Jahr eines strukturellen Angebotsdefizits in Folge, getrieben von der Nachfrage aus Solar-PV, der Elektrifizierung im Automobilbereich (EV) und KI-Rechenzentren.³4

Der Silber-Spotpreis überschritt im Januar 2026 die Marke von 121 USD/oz, im fünften Jahr eines strukturellen Angebotsdefizits in Folge, getrieben von der Nachfrage aus Solar-PV, der Elektrifizierung im Automobilbereich (EV) und KI-Rechenzentren.³4 Bewertungsabschlag gegenüber Vergleichswerten: Handel bei rund 0,65 USD je in-situ-AgEq-Unze gegenüber Defiance Silver bei rund 3,90 USD und Vizsla Silver bei rund 4,50 USD, eine sechs- bis siebenfache Lücke zu Vergleichsunternehmen im Fresnillo-Gürtel.5

Handel bei rund 0,65 USD je in-situ-AgEq-Unze gegenüber Defiance Silver bei rund 3,90 USD und Vizsla Silver bei rund 4,50 USD, eine sechs- bis siebenfache Lücke zu Vergleichsunternehmen im Fresnillo-Gürtel.5 Verstecktes Gold-Projekt: 956.000 Unzen AuEq in der Kategorie "Measured & Indicated" (gemessen und angedeutet) auf dem Goldprojekt Esperanza (Morelos, Mexiko), tagebaufähig und für die Haufenlaugung geeignet, im aktuellen Aktienkurs faktisch nahe null bewertet.6

956.000 Unzen AuEq in der Kategorie "Measured & Indicated" (gemessen und angedeutet) auf dem Goldprojekt Esperanza (Morelos, Mexiko), tagebaufähig und für die Haufenlaugung geeignet, im aktuellen Aktienkurs faktisch nahe null bewertet.6 Regulatorisches Tauwetter: Mexiko erteilte seine erste neue Tagebaugenehmigung seit 2020 (Präzedenzfall Silver Tiger); die Umweltbehörde SEMARNAT hat 100 von 176 zurückgestauten Genehmigungen freigegeben; ZAC erhielt seine El-Cristo-Bohrgenehmigung am 16. März 2026.7¹

Mexiko erteilte seine erste neue Tagebaugenehmigung seit 2020 (Präzedenzfall Silver Tiger); die Umweltbehörde SEMARNAT hat 100 von 176 zurückgestauten Genehmigungen freigegeben; ZAC erhielt seine El-Cristo-Bohrgenehmigung am 16. März 2026.7¹ Erfahrenes Management: K92-Mining-Mitgründer Bryan Slusarchuk (entwickelte Kainantu von einer Hülle mit unter 50 Mio. CAD zu rund 3,5 Mrd. USD) berät das Unternehmen; COO Dr. Chris Wilson ist ehemaliger Exploration Manager von Ivanhoe Mines.

Was im Katalysator-Kalender steht

Mehrere Dinge sind in Bewegung, was bedeutet, dass bald Nachrichten kommen könnten:

El-Cristo-Bohranalysen: Laborergebnisse aus dem aktiven Bohrprogramm auf dem Zacatecas-Silberprojekt. Der Bohrbeginn wurde am 1. April 2026 bekannt gegeben.² Oberflächenproben-Ergebnisse von Oso Negro: 156 frische Rock-Chip-Proben aus dem erstmaligen Programm in Sonora liegen im Labor, im Anschluss an das Oberflächenproben- und Kartierungsprogramm, das das Unternehmen Ende März abgeschlossen hat.8 Fortlaufende El-Cristo-Bohrungen: Das Bohrprogramm ist aktiv, die El-Cristo-Ader liegt oberflächennah und damit deutlich flacher als auf Panuco (20,5 Mio. Unzen). Step-Out- und Infill-Bohrungen liefern über das Zeitfenster hinweg laufend zusätzlichen Bohrkern und Daten.² Esperanza-Ressource: In seinem Unternehmensupdate vom Januar 2026 wies das Unternehmen darauf hin, dass es seine bestehende Esperanza-Goldressource angesichts stärkerer Metallpreise erneut prüfen wolle. Eine aktualisierte Schätzung, falls und sobald sie kommt, würde die Grundlage für eines der größten Projekte von ZAC auffrischen.

Mehrere Datenpunkte. Sechs Projekte. Eine Marktkapitalisierung von rund 17 Mio. CAD.

Warum mehrere voneinander unabhängige Datenpunkte zählen

Ein einzelnes Bohrziel ist binär. Es funktioniert oder eben nicht. Ein Portfolio aus nunmehr sechs Projekten, jedes mit eigener Geologie und eigenem Datenfluss, hat ein anderes Risikoprofil.

Die Analysen auf El Cristo sind unkorreliert mit den Rock-Chip-Ergebnissen auf Oso Negro. Beide sind unabhängig von einer etwaigen Auffrischung der Esperanza-Goldressource. Jeder einzelne "Schuss" verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte Portfolio auf einen Schlag leer ausgeht, und jeder einzelne Datenpunkt ist für sich genommen aussagekräftig.

Die meisten Wochen an Nachrichten aus dem Junior-Bergbau sind Rauschen. Bohranalysen und Laborergebnisse sind Signale. Die kommende Phase ist dicht an Signalen.

Die Esperanza-Ressource: Eine stille zweite Front

Das Goldprojekt Esperanza im Bundesstaat Morelos ist das Projekt innerhalb von ZAC (WKN: A2QQCM), das der Markt am ehesten übersieht.

Es trägt bereits eine definierte, geprüfte Ressource: 956.000 Unzen Goldäquivalent in den Kategorien "Measured & Indicated" (gemessen und angedeutet), zuzüglich weiterer 277.000 Unzen in der Kategorie "Inferred" (abgeleitet), also rund 1,23 Mio. Unzen Goldäquivalent in einer einzigen mexikanischen Lagerstätte.6 Es ist tagebaufähig und für die Haufenlaugung geeignet, die kostengünstigste Entwicklungskonfiguration in Mexikos Gold-Pipeline.

In seinem Unternehmensupdate vom Januar 2026 wies das Unternehmen öffentlich darauf hin, dass es die Ressource im Kontext höherer Metallpreise erneut betrachte. Ressourcenschätzungen basieren auf Annahmen zu den Rohstoffpreisen. Wenn sich die Preise deutlich bewegen, verschiebt sich auch die Wirtschaftlichkeit, die darüber bestimmt, was als Ressource zählt. Das ist die öffentliche Grundlage, auf der Anleger dieses Projekt berechtigterweise im Hinblick auf eine Auffrischung beobachten können.

Mit einer sauberen Bilanz in die Phase hineingehen

Ein Katalysator-Fenster bedeutet mehr, wenn das Unternehmen auf Ergebnisse reagieren kann, anstatt durch sie eingeschränkt zu sein.

ZAC (WKN: A2QQCM) geht in diese Phase mit:

Kassenbestand: rund 2,4 Mio. CAD, ausgewiesen im Jahresabschluss

rund 2,4 Mio. CAD, ausgewiesen im Jahresabschluss Ausstehende Aktien: rund 212 Mio.

rund 212 Mio. Warrants und Optionen: rund 82,5 Mio., davon 62,5 Mio. zu je 0,10 CAD, was potenziellen Mittelzuflüssen von bis zu rund 6,25 Mio. CAD bei Ausübung entspricht.

rund 82,5 Mio., davon 62,5 Mio. zu je 0,10 CAD, was potenziellen Mittelzuflüssen von bis zu rund 6,25 Mio. CAD bei Ausübung entspricht. Bohrprogramm: für 2026 vollständig finanziert.

Ein Junior, der mit einer sauberen Bilanz in ein Datenfenster über mehrere Projekte hineingeht, ist in der Lage, auf positive Ergebnisse zu reagieren, anstatt wegen ihnen eine Rettungsfinanzierung verhandeln zu müssen.

Das mexikanische Umfeld ist der stille Rückenwind

Vier Jahre lang lautete der Konsens zum mexikanischen Bergbau, dass die Bundesregierung keine neuen Tagebaugenehmigungen erteilen würde. Dieser Konsens brach Anfang 2026. Silver Tiger Metals erhielt die erste neue Tagebaugenehmigung, die in Mexiko seit 2020 ausgestellt wurde.7 Mexikos Umweltbehörde SEMARNAT hat inzwischen rund 100 von 176 zurückgestauten Genehmigungen freigegeben, und ZAC (WKN: A2QQCM) erhielt seine eigene Bohrgenehmigung auf El Cristo am 16. März 2026.¹

Eine sich wieder öffnende bundesstaatliche Genehmigungs-Pipeline macht das Entwicklungsargument für mexikanische Projekte glaubwürdiger als zu irgendeinem Zeitpunkt seit 2020.

Was richtig und was schieflaufen könnte

Bohranalysen können wirtschaftliche Gehalte bestätigen oder darunter liegen. Oberflächenproben können historische Bonanza-Gehalte erreichen oder verfehlen. Labortermine können sich verschieben. Eine Ressourcenauffrischung kann, falls sie kommt, Kategorien verschieben oder schlicht die bisherige Grundlage bestätigen.

Der wahrscheinliche Weg ist überschaubar. Die El-Cristo-Analysen zeigen, was der 19-Meter-Abschnitt tatsächlich enthält, die Oso-Negro-Proben definieren die Intensität der Oberflächenanomalie für die Nachverfolgung von Zielen, das aktive Bohrprogramm liefert weiter Bohrungen, und die Esperanza-Goldressource steht für einen frischen Blick in einem stärkeren Preisumfeld bereit. Jedes Ereignis ist für sich genommen aussagekräftig. Der kumulierte Nachrichtenfluss ist die Art von Katalysatordichte, die eine Aktie von "vor den Daten" zu "voranschreitender Entwickler mit aktivem Explorationsfluss" bewegen kann.

Das Kursgeschehen steht vor einer geschäftigen Phase

Den größten Teil des Jahres gibt Ihnen ein Junior dieser Größe nichts an die Hand, worauf Sie reagieren könnten. Die kommende Phase ist das Gegenteil. Analysen aus dem El-Cristo-Bohrprogramm liegen im Labor und könnten bald veröffentlicht werden. Ebenso 156 Rock-Chip-Proben vom neu erworbenen Projekt Oso Negro in Sonora. Die Bohranlage dreht sich weiter und schneidet frischen Kern. Und das Unternehmen hat erklärt, dass es seine Esperanza-Goldressource angesichts eines deutlich stärkeren Metallpreisumfelds erneut betrachtet. Sechs Projekte, mehrere voneinander unabhängige Ergebnisse, ein Micro-Cap, und all das könnte vor der Tür stehen.

Der kluge Schritt vor einem Nachrichtenlauf wie diesem ist, zuerst die Hausaufgaben zu machen. Die El-Cristo-Updates, die Oso-Negro-Mitteilung und das gesamte Projektportfolio finden Sie auf zacatecassilver.com und auf SEDAR+ unter sedarplus.ca. Lesen Sie die Einreichungen, entscheiden Sie, was jedes Ergebnis für Sie bedeuten würde, und lassen Sie den Bohrmeißel den Rest erledigen.

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Quellen

Zacatecas Silver Receives Drill Permit for El Cristo Zacatecas Silver Announces Drilling Commencement and Completion of First Hole at El Cristo The Silver Institute, World Silver Survey 2025 The Silver Institute, Silver Supply and Demand SEDAR+ profile, Defiance Silver Corp. Zacatecas Silver, Esperanza Project Silver Tiger Announces Receipt of All Required Approvals at El Tigre Zacatecas Silver Completes Surface Sampling and Mapping Program at Oso Negro Zacatecas Silver Provides Corporate Update for 2026 SEDAR+ profile, Zacatecas Silver Corp.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Zacatecas Silver Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Zacatecas Silver Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Zacatecas Silver Corp., die erwarteten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf El Cristo, die ausstehenden Analyseergebnisse (Assays) des Oberflächenproben- und Rock-Chip-Programms auf Oso Negro, eine mögliche Aktualisierung der bestehenden Goldressource auf dem Projekt Esperanza, den Fortgang des Genehmigungsverfahrens für die Projekte des Unternehmens in Mexiko sowie die daraus potenziell resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Zacatecas Silver Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Zacatecas Silver Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Zacatecas Silver Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Zacatecas Silver Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Zacatecas Silver Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Zacatecas Silver Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" bzw. "Risikofaktoren" in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten von Zacatecas Silver Corp. (einschließlich des Management's Discussion & Analysis sowie der geprüften Jahresabschlüsse; zusammen die "Offenlegungsdokumente") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Exploration und Minenentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" bzw. "Risikofaktoren" der Offenlegungsdokumente näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl Zacatecas Silver Corp. versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können weitere Risikofaktoren bestehen, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit als nicht wesentlich erachtet, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen, die nur zum Zeitpunkt dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieses Dokuments dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer soweit dies nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich ist.

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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hoch spekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden oder - selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden - über die Lebensdauer einer Mine hinweg aus den genannten Gründen wirtschaftlich nicht tragfähig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Zacatecas Silver Corp. eine Rendite für die Aktionäre erzielen kann. Die Erfolgsaussichten sollten im Kontext der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens bewertet werden.

Die Fähigkeit von Zacatecas Silver Corp., Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Silber, Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Zacatecas Silver Corp. die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Zacatecas Silver Corp. verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens (einschließlich des Management's Discussion & Analysis sowie der geprüften Jahresabschlüsse) beschrieben sind und die im SEDAR+-Profil von Zacatecas Silver Corp. unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, sorgfältig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine Website für Investoren eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org eingesehen werden. Darüber hinaus hat FINRA auf ihrer Website Informationen zum verantwortungsvollen Investieren veröffentlicht: www.finra.org/Investors/index.html.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Zacatecas Silver Corp. und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

Dem Distributor ist es untersagt, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit diesen zu handeln. Der Distributor der Kommunikation hält weder direkt noch indirekt (zum Beispiel über verbundene Unternehmen oder in abgestimmter Weise) Anteile an dem besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Distributors für diese Kommunikation weder direkt mit Finanztransaktionen noch mit Börsenumsätzen oder Vermögensverwaltungsgebühren verknüpft.

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Emittent: Zacatecas Silver Corp. (TSX-V: ZAC | OTC: ZCTSF | FSE: 7TV | WKN: A2QQCM)

Datum der Erstveröffentlichung: 15.06.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr (PST)

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Angaben. Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

Sämtliche Risiken, die sich aus der Nutzung oder der Leistungsfähigkeit der Dienstleistungen und Materialien ergeben, liegen beim Leser. Soweit gesetzlich zulässig, haftet der Distributor nicht für besondere, zufällige oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Geschäftsinformationen oder sonstige finanzielle Verluste), die aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Dienstleistungen und Materialien entstehen.

Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA9888161044