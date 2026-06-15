Zürich - Der Maschinenhersteller Bystronic hat die Erwartungen für das zweite Quartal und das laufende Geschäftsjahr angepasst. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Bystronic zwar einen Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau, eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr wird hingegen nicht mehr erwartet. Für das fast beendete zweite Quartal stellt das Management einen höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als im ersten Quartal in Aussicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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