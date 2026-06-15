Der DAX bleibt im Konsolidierungsmodus. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich rund 120 Punkte ein und schloss -0,49% tiefer mit 24.635 Punkten. Die höchsten Gewinne verzeichneten die Papiere von Adidas und Symrise, SAP war schwächster DAX-Wert. Was können Anleger in der neuen Woche erwarten? Erst runter, dann wieder rauf Die anhaltende Krise im Nahen Osten und neu entfachte Zinsängste sorgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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