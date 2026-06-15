Hypoport betreibt mehrere Plattformen, die die Digitalisierung von Geschäftsabschlüssen in der Immobilien-, Versicherungs- und Finanzwirtschaft vorantreiben. Die Rahmenbedingungen sind derzeit weiterhin nicht leicht, insbesondere im Immobiliengeschäft, das unter relativ hohen Zinsen leidet. Trotzdem sind bei dem Unternehmen gute Fortschritte erkennbar, die die stark gefallene Aktie interessant machen. Hypoport agiert als Holdinggesellschaft für ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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