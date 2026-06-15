Die Begeisterung für das neue Geschäft mit Rechenzentren begleitet die Aktie von 2G Energy bereits seit Monaten. Als das Management im vergangenen Herbst erstmals konkrete Chancen auf Großprojekte in diesem Bereich skizzierte, begann eine starke Aufwärtsbewegung des Kurses. Der Markt erkannte schnell, dass die möglichen Projektvolumina die bisherige Größenordnung des Unternehmens deutlich übersteigen könnten.

Der entscheidende Nachweis folgte dann vor wenigen Wochen. Mit dem ersten Auftrag im dreistelligen Megawattbereich gelang der Durchbruch in einem Markt, der durch den boomenden Bedarf an Rechenleistung und künstlicher Intelligenz enorme Investitionen anzieht. Die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung sind unmittelbar sichtbar. Für 2026 deutet inzwischen vieles auf einen Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielspanne von 440 bis 490 Mio. Euro hin. Für 2027 stellt das Management sogar Erlöse zwischen 570 und 620 Mio. Euro in Aussicht. Parallel dazu soll die EBIT-Marge zunächst auf 9,5 bis 10,5 Prozent und anschließend auf mehr als 11 Prozent steigen.

Dabei könnte die aktuelle Planung noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren. Denn mit dem ersten Großauftrag ist die Pipeline keineswegs abgearbeitet. Nach Unternehmensangaben laufen weitere Gespräche über Projekte ähnlicher Größenordnung. Zusätzliche Abschlüsse würden die Wachstumsperspektiven nochmals verbessern und den Anteil des Data-Center-Geschäfts weiter erhöhen.

An der Börse hat die Nachricht zunächst einen kräftigen Kursschub ausgelöst. Nach dem Rekordstand von 76,25 Euro setzte jedoch eine deutliche Gegenbewegung ein, die den Kurs bis in den Bereich des vorherigen Ausbruchsniveaus zurückführte. Dort setzte eine Stabilisierung ein, auf die bereits eine spürbare Erholung folgte.

Damit befindet sich die Aktie zwar noch in einer Konsolidierungsphase, gleichzeitig könnte genau diese Verschnaufpause für Investoren interessant sein, die auf weitere positive Nachrichten aus dem Rechenzentrumsgeschäft setzen. Sollte 2G Energy in den kommenden Monaten weitere Großaufträge vermelden, dürfte die Wachstumsstory zusätzlichen Rückenwind erhalten.

(aktien-globlal.de, erstellt 15.06.26, 9:34 Uhr, veröffentlicht 15.06.26, 9:42 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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