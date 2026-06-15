48 Teams, 104 Spiele, drei Gastgeberländer und eine bizarre Propaganda-Show von US-Präsident Donald Trump. Doch volkswirtschaftlich bewegt die WM 2026 in den USA kaum etwas, wie die Analysten der Deutschen Bank nun aufzeigen. Bei einem BIP von 27 Billionen US-Dollar ist der geschätzte globale Wertschöpfungsimpuls von 40 Milliarden US-Dollar statistisches Rauschen.Kanada profitiert lokal in Toronto und Vancouver, bleibt aber strukturell ungeeignet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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