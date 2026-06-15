Caprock Mining Corp. hat die Ergebnisse der letzten drei Tiefbohrungen auf dem Destiny-Goldprojekt in der Nähe von Val-d'Or (Québec) vorgelegt und damit erneut hochgradige Goldfunde bestätigt. Alle acht Bohrungen der jüngsten Kampagnen durchteuften in 500 bis 600 Metern Tiefe signifikante Mineralisierung und stützen damit das geologische Modell des Unternehmens.



Die aktuellen Bohrlöcher lieferten unter anderem 8,32 g/t Gold über 2,6 Meter, 6,43 g/t über 1,8 Meter sowie 4,58 g/t über 2,5 Meter. Ergänzend dazu wurden in einem weiteren Loch bis zu 10,9 g/t Gold über 0,8 Meter festgestellt. Die Ergebnisse zeigen eine klare räumliche Verbindung zwischen den hochgradigen Zonen und einem komplexen System intermediärer Intrusionsgänge, die als strukturelle Fallen für goldführende Fluide dienten.



Laut CEO Vishal Gupta stärken die neuen Daten die Aussicht auf potenzielle Untertage-Ressourcen, da die Mineralisierung deutlich unterhalb der bisherigen, auf einen Tagebau begrenzten Ressourcenschätzung offenbleibt. Während das technische Team die Tiefbohrergebnisse detailliert auswertet, bereitet Caprock ein weiteres Bohrprogramm vor, das die bestehende Ressource nach Westen erweitern soll. Dieses Programm umfasst zehn geplante Bohrungen über insgesamt rund 3.200 Meter und soll unmittelbar nach Erhalt der Genehmigungen starten.



Das Destiny-Projekt verfügt derzeit über eine im März 2025 veröffentlichte Ressourcenschätzung, die den Anforderungen der NI 43-101 entspricht und 196.549 Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt" sowie 794.886 Unzen in der Kategorie "abgeleitet" umfasst. Die neuen Tiefbohrungen deuten darauf hin, dass das Projekt über ein erhebliches zusätzliches Potenzial in der Tiefe und entlang des Streichs verfügt.



Caprock ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Neufundland und von Edelmetallen in Ontario konzentriert.



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