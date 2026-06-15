Noch bis Dienstag, 16. 6. läuft das freiwillige Übernahmeangebot der italienischen Unicredit für die Commerzbank. Was nach Ablauf der Annahmefrist passiert, wo noch Auftrieb für die Commerzbank-Aktie herkommen könnte. Die Italiener bieten für jede Commerzbank-Aktie 0,485 eigene Anteile. Die Offerte liegt unter dem aktuellen Commerzbank-Kurs von 37,20 Euro. Dennoch haben Anteilseigner Unicredit bereits mehr als elf Prozent der Commerzbank-Aktien angedient, obwohl das Angebot wirtschaftlich nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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