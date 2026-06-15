CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass es einen weiteren Schritt zur Expansion seiner stationären Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte setzt, indem es eine endgültige Vereinbarung (die "Übernahmevereinbarung") unterzeichnet hat, der zufolge High Tide 100 % der Kapitalbeteiligung an J. Supply Holdings Inc., firmierend als Northern Helm ("Northern Helm"), erwerben wird, was zur Übernahme von vier der sechs zurzeit von Northern Helm in Ontario betriebenen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte (die "Läden") durch High Tide für 7,74 Millionen Dollar (die "Transaktion") führt. Die Läden befinden sich unter der Anschrift 2377 Highway 2 in Bowmanville, 225 Gore Road in Kingston, 1414 King St. E in Courtice und 199 Wentworth St W in Oshawa. Durch diese Übernahmen erhöht sich die Gesamtzahl der Standorte von High Tide auf 228 Canna Cabana-Läden in ganz Kanada und 103 in der Provinz Ontario.

"Diese Übernahme verdeutlicht, wie wir weiterhin einen Wert für unsere Aktionäre schaffen wollen - durch den Erwerb von Assets mit starkem Cashflow zu angemessenen Multiplikatoren, deren Integration in unsere bewährte Betriebsstruktur und die nachhaltige Steigerung der Erträge/Gewinne über die Zeit. Das Überschreiten der Marke von 100 Läden in Ontario wird ein bedeutsamer Meilenstein sein, aber wir sehen darin lediglich einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel, ein Netzwerk von über 350 Läden aufzubauen, das in puncto Größe, Effizienz und Kundenbindung unerreicht bleibt", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Gleichzeitig zeigt der Erfolg unserer Sparte für medizinisches Cannabis, dass sich High Tide zu weit mehr als einem reinen Einzelhandelsunternehmen entwickelt. Während unser Einzelhandelsgeschäft weiterhin die Erwartungen übertrifft und Marktanteile gewinnt, entwickelt sich unsere Plattform für medizinisches Cannabis rasch zu einem zweiten Wachstumsmotor. Dank des starken Momentums in beiden Segmenten, vielfältiger Expansionsmöglichkeiten und einer nachgewiesenen Umsetzungsstärke bin ich davon überzeugt, dass wir uns in einer äußerst günstigen Position befinden, um unseren Wettbewerbsvorsprung weiter auszubauen, den Aktionärswert kontinuierlich zu steigern und über Jahre hinaus ein beträchtliches Wachstum zu liefern. Ich freue mich darauf, unsere Fortschritte im Rahmen der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Geschäftsquartal heute nach Börsenschluss bekannt zu geben", fügte Herr Grover hinzu.

Details der Transaktion

Die Transaktion, bei der es sich um ein Geschäft zwischen unabhängigen Dritten handelt, unterliegt unter anderem dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange ("TSXV") und der Alcohol and Gaming Commission of Ontario ("AGCO") sowie der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Die Gegenleistung (die "Gegenleistung") für die 100 % der erworbenen Kapitalbeteiligung beläuft sich auf etwa 3,2 Millionen $ in Form von übernommenen Schulden mit einem Zinssatz von 2 %, wobei 40 % des restlichen Betrags in bar bezahlt werden (etwa 1,83 Millionen $) und die restlichen 60 % (etwa 2,75 Millionen $) in Form von Stammaktien von High Tide ("High Tide-Aktien") nach dem Abschluss (der "Abschluss") basierend auf einem angenommenen Preis pro High Tide-Aktie bezahlt werden, der dem volumengewichteten Zehn-Tages-Durchschnittskurs der High Tide-Aktien an der TSXV entspricht, der am dritten Handelstag vor dem Abschlussdatum endet, vorbehaltlich eines Mindestpreises in Höhe des diskontierten Marktpreises (wie von der TSXV definiert) am Tag vor dieser Pressemitteilung. Die High Tide-Aktien unterliegen einer gesetzlichen und vertraglichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum. Der Kaufpreis entspricht dem 4,5-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA der Läden für die drei Monate zum 31. März 2026.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Das Unternehmen wurde 2025 zum ersten nordamerikanischen Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Anteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Für weitere Informationen zur Unternehmensentwicklung besuchen Sie die Profilseiten von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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