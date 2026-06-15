Warum die Wiener Börse trotz schlechter Stimmung im Land Österreich derart abgeht (und schon länger richtig gut performt), hat heute Börse-Chef Christoph Boschan bei der Präsentation der Zahlen für 2025 einfach erklärt: "Was hier stattfindet, ist eine Reaktion auf das internationale Wachstumsgeschehen und die starken Osteuropa-Märkte. Außerdem sind die börsennotierten Unternehmen Österreichs resilient und haben anpassungsfähige Geschäftsmodelle aufgebaut."Spannend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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