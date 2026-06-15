Zürich (www.fondscheck.de) - Die Zürcher Kantonalbank, Asset Managerin von Swisscanto Fonds, ernennt Maurizio Pedrini zum Leiter Fixed Income, so Swisscanto in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er wird die Stelle mit Wirkung vom 1. Juli 2026 antreten. Im Fixed-Income-Bereich wird aktuell ein Vermögen von rund 45 Milliarden Schweizer Franken verwaltet. Zuvor agierte Pedrini als stellvertretender Leiter des Bereichs Fixed Income und Leiter des Credit-Teams. Er folgt auf Sébastien Zöller, der bei der Zürcher Kantonalbank nun den Bereich Zins- und Kreditinstrumente im Handel verantwortet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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