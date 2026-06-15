Düsseldorf/Westerwaldkreis (ots) -"Der Juni hat es in sich" - zumindest für zahlreiche Teilnehmende der Postcode Lotterie im rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis. Insgesamt 332 Glückspilze im Postleitzahlengebiet 56244 freuen sich über den Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro. Vier Nachbar*innen erlebten dabei einen ganz besonderen Glücksmoment: Sie teilen sich dank ihres gezogenen Postcodes 56244 BP insgesamt eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Der örtliche Sportverein JSSV Freirachdorf 1912 e.V. wurde mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht.Nichts verbindet eine Nachbarschaft so sehr wie gemeinsame Freude: Genau deshalb machte sich das Team der Postcode Lotterie an diesem Samstag, den 13. Juni auf den Weg in den Westerwaldkreis, um die Nachbarschaften zu überraschen, die sich über den Juni-Monatsgewinn freuen durften. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei vier Nachbar*innen aus Freirachdorf, deren Postcode 56244 BP gezogen wurde. Dank ihrer insgesamt sieben Lose erhielten die vier Gewinner*innen im gezogenen Postcode jeweils 142.857 Euro pro Los. Dirk jubelte aufgrund seiner drei Lose sogar über insgesamt 428.571 Euro und damit über die höchste Gewinnsumme des Tages: "Der Hammer!", sagte er und umarmte seine Ehefrau Alexandra, die ihr Glück kaum fassen konnte. "Was ich ganz toll finde, ist, dass es nicht nur eine Lotterie ist, sondern ein guter Zweck dahintersteckt" erklärte Dirk. Dass sie gemeinsam mit ihren Nachbar*innen gewonnen haben, war für die beiden etwas ganz Besonderes: "Ich finde es schön, wenn sich mehrere freuen und nicht immer nur einer allein", betonte Alexandra. Die internationale Botschafterin der Postcode Lotterie Katarina Witt überreichte die großen Schecks in den goldenen Umschlägen persönlich - ein Moment, der sie immer wieder aufs Neue berührt: "Der schönste Moment ist für mich immer der Augenblick, in dem die goldenen Umschläge geöffnet werden. Sekunden vorher ist alles noch offen und plötzlich wird aus einem ganz normalen Tag ein Moment, den die Menschen nie vergessen werden. Das ist für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes.". Zusammen mit den Glücksbot*innen Julia Krüger und Felix Uhlig sowie allen Juni-Glückspilzen feierte sie beim großen Gewinnerfest auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Freirachdorf. Vor Ort gab auch Freirachdorfs Oberbürgermeister Hans Peter Hebel zu: "Jetzt ärgere ich mich, dass ich selbst kein Los habe, begrüße aber alle Gäste hier bei uns in Freirachdorf!".Zusammen mit den Gewinner*innen im Postcode freuten sich 328 weitere Glückspilze im Postleitzahlengebiet 56244 im Westerwaldkreis. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 502 Losen 1.992 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 206 Gewinner*innen haben ein Los und erhalten jeweils 1.992 Euro, 70 freuen sich über 3.984 Euro und 52 über 5.976 Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Rheinland-Pfalz konnten bereits 297 soziale und grüne Projekte gemeinnütziger Organisationen mit mehr als 17,2 Millionen Euro gefördert werden. Weitere Informationen zu geförderten Projekten gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/guter-zweck). Wie diese Unterstützung wirkt, konnten die Gäste des Gewinnerfestes direkt vor Ort erleben: Passend zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft war auch die gemeinnützige Organisation KICKFAIR e.V. zu Gast und lud die Besucher*innen zu sportlichen Mitmachaktionen ein. Als Postcode Partner erhält KICKFAIR eine langfristige, nicht projektgebundene Förderung der Postcode Lotterie. Die Organisation verbindet Straßenfußball mit Persönlichkeitsentwicklung und demokratischem Lernen und stärkt so junge Menschen darin, ihre Talente einzubringen und ihre Zukunft aktiv mitzugestalten.Ein besonderes Überraschungsmoment erlebte auch der JSSV Freirachdorf 1912 e.V., der beim Gewinnerfest mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht wurde: "Das ist total verrückt, ich hätte niemals damit gerechnet", sagte die Vorsitzende Lorena Hähn, "Das ist eine Möglichkeit endlich etwas in den Jugendbereich zu investieren und nicht nur die Baustellen zu flicken, die da sind". Der Verein zählt rund 150 Mitglieder und engagiert sich seit vielen Jahren weit über den Fußball hinaus für das gesellschaftliche Leben in Freirachdorf. Neben einer Senioren- und einer Frauenmannschaft sowie zahlreichen Jugendteams bietet der JSSV mittlerweile auch Breitensportangebote wie eine Laufgruppe, Kinder- und Allgemeinsport, eine Fahrradgruppe sowie regelmäßige Darts-Turniere an.Rheinland-Pfalz bereits zum dritten Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Rheinland-Pfalz konnten sich bereits über drei Monatsgewinne freuen. Zuletzt jubelten im April 308 Glückspilze im Landkreis Alzey-Worms über ihren Gewinn. Die ganze Geschichte gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/presse/pressemitteilungen/monatsgewinn-alzey-april-2026).Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mindestens 30 Prozent der Einnahmen fließen in soziale und grüne Projekte. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 7.500 Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits über 15 Mrd. Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem George Clooney, Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume und Michael Patrick Kelly die Mission der Postcode Lotterien: Soziale und ökologische Projekte weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt:Janina Stanton-Mohr / Jennifer KulikMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfTelefon: +49 172 3138 886 / +49 162 204 2827E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6294710