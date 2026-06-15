Zukunftsthemen und damit potenzielle Kurstreiber für die Aktie der Smartbroker Holding gibt es mehr als genug: Jedenfalls haben CEO André Kolbinger und Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, rund um den Neobroker Smartbroker+ auf der Investorenpräsentation zu den wichtigsten Leistungskennzahlen (KPI) für den Mai 2026 diesmal sehr viel weiter nach vorn geschaut, als gemeinhin üblich: KI-Strategie, Produktinitiativen, Heavy-Trader-Frontends und die Implikationen des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots sind wesentliche Dinge, die die Berliner zurzeit umtreiben. Fakt ist aber auch, dass die klassischen KPIs wie die Zahl der Neukunden seit zwei bis drei Monaten kaum noch Dynamik entfalten und hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben. Freilich deckt sich diese Beobachtung mit der allgemeinen Börsenentwicklung und zeigt sich in vergleichbarer Ausprägung damit auch bei den Marktbegleitern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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