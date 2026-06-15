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Schaeffler Automotive Symposium präsentiert Innovationen und Technologien für die Zukunft



15.06.2026 / 17:34 CET/CEST

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Schaeffler Automotive Symposium präsentiert Innovationen und Technologien für die Zukunft 13. Schaeffler Automotive Symposium in Bühl macht erweitertes Produktportfolio und umfassendes Systemverständnis erlebbar

Innnovation, Partnerschaft und Wettbewerbsfähigkeit: Zukunftsgerichtete Leistungsschau für Lösungen im Mobilitätssektor

Über 320 Produkte in vier Bereichen: Vehicle Control, Chassis & Body, Powertrain, Energy Management

Internationale Veranstaltungsreihe mit weiteren Stationen in den USA, China und Japan Herzogenaurach| 15. Juni 2026 | Auf dem 13. Schaeffler Automotive Symposium präsentiert die Motion Technology Company ihre Produktinnovationen und neuesten technologischen Entwicklungen mehr als 300 Kunden unter dem Motto "Beyond Driving. Innovation made by Schaeffler." erstmals im neuen Projekt- und Technologiezentrum am Standort Bühl. Vom 15. bis 17. Juni 2026 bringt das Unternehmen auf seiner wichtigsten und größten Automotive-Kundenveranstaltung Experten, Ideen und Innovationen zusammen, um gemeinsam Technologien zu gestalten. "Das Schaeffler Automotive Symposium steht traditionell für intensiven Kundendialog und die Erlebbarkeit von Innovationen und neuen Technologien. Als Motion Technology Company präsentieren wir auf dieser Veranstaltung erstmals nach der erfolgreichen Integration von Vitesco Technologies unsere erweiterten Kompetenzen und das komplementäre Produktportfolio, das unsere Stärken in Mechanik und Mechatronik mit neuer Expertise in Elektronik und Sensorik verbindet", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. Bis 2035 will Schaeffler zehn Prozent seines Umsatzes in neuen Sektoren erzielen. Das Kerngeschäft der Schaeffler Gruppe bleibt dabei unverzichtbarer Bestandteil. "Neben neuen Wachstumsfeldern ist das Automotive-Geschäft zentral für Schaeffler, wie das Schaeffler Automotive Symposium 2026 eindrucksvoll belegt. Wir glauben zugleich an Europa, weil viele unserer Innovationen hier entstehen und weil Europa für unsere wichtigsten Kunden weiterhin ein Kernmarkt ist", sagt Klaus Rosenfeld. Der Transformation der Mobilität und die heterogenen Marktentwicklungen in verschiedenen Regionen, stellen hohe Anforderungen an Innovationsfähigkeit, Resilienz und schnelle Marktreife. "Die dynamische Entwicklung unserer Märkte stellt hohe Anforderungen - und wir sind darauf vorbereitet. Mit unserem breiten Portfolio, unserer globalen Präsenz und lokalen Lieferketten sowie ausgeprägten Systemkompetenz überführen wir Innovationen konsequent in die Serie. So gestalten wir den Wandel der Mobilität aktiv mit - hin zu mehr Effizienz und einer konsequenten Elektrifizierung.", sagt Thomas Stierle, Vorstand E-Mobility der Schaeffler AG. Technologiepartner auf Augenhöhe

Auf dem Schaeffler Automotive Symposium gibt das Unternehmen Einblick in die Zukunft der Mobilität - weit über das klassische Fahren hinaus. Denn für Schaeffler wird die Mobilität der Zukunft durch vernetzte, softwaregetriebene, elektrifizierte und hochintegrierte intelligente Fahrzeugsysteme definiert. "Wir präsentieren auf dem Symposium integrierte Produktinnovationen aus einer Hand für Pkw, Lkw und Zweiräder und zeigen, wie wir unsere Kunden als bevorzugter Technologiepartner mit umfangreicher Systemkompetenz und hoher Wertschöpfungstiefe unterstützen", sagt Matthias Zink, Vorstand Powertrain & Chassis der Schaeffler AG. "Zu unseren Kernstärken zählt der systembasierte Ansatz von Schaeffler, Funktionen intelligent für ein besseres Fahrerlebnis zu verknüpfen." Innovationen für Pkw, Lkw und Zweiräder

Schaeffler präsentiert auf dem Automotive Symposium über 320 Produkte. Im Pkw-Segment, dem größten Kundenbereich, finden sich in den vier Technologieclustern "Vehicle Control", "Chassis & Body", "Powertrain" und "Energy Management" Lösungen für vernetzte, softwaregetriebene und elektrifizierte Mobilität. Für Nutzfahrzeuge zeigt das Unternehmen Zero-Emission-Lösungen für höhere Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit, zum Beispiel für batterie- oder brennstoffzellenelektrische Fahrzeuge (BEV und FCEV) sowie wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren (H2-ICE). Um emissionsarme Technologien schneller zur Marktreife zu führen, werden flexible Entwicklungsansätze vorgestellt. Im 2-Wheeler-Segment bietet das Unternehmen Lager, Motorsteuerung, Automatikgetriebe und Konnektivitätslösungen, die das Fahrerlebnis verbessern sowie effiziente und smarte Plattformen ermöglichen. Globale Kundenveranstaltung

Das alle vier Jahre stattfindende Kundenevent von Schaeffler wird weltweit ausgerichtet. Nach der Eröffnung in Bühl für die Region Europa folgen im Jahr 2026 weltweit weitere Stationen, beginnend am 17. September in Detroit (USA), gefolgt von Suzhou (China) vom 4. bis 6. November und Tokyo (Japan) am 2. und 3. Dezember. Die Aufzeichnung der Pressekonferenz in englischer Sprache anlässlich des 13. Schaeffler Kolloquiums finden Sie hier: Video Pressefotos von Klaus Rosenfeld, Thomas Stierle und Matthias Zink sind hier verfügbar: www.schaeffler.com/de/executive-board

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Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

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Leiterin Kommunikation E-Mobility, Schaeffler

Vitesco Technologies GmbH, Regensburg

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