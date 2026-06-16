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zukunftsbilanzen.de
16.06.2026 06:46 Uhr
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Von der Mine zum Rechenzentrum: Wie Talen Energy, American Atomics und Amazon den KI-Strom der Zukunft sichern

Die Künstliche Intelligenz hat eine Achillesverse: Sie braucht Strom rund um die Uhr. Strom rund um die Uhr braucht Kernkraft. Kernkraft braucht Uran. Und genau hier klaffen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander. Während Amazon Hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur pumpt und Energieversorger wie Talen Energy mit Langfristverträgen die atomare Grundlast sichern, droht dem gesamten Sektor eine Engstelle, die kaum jemand auf dem Schirm hat. American Atomics arbeitet mit Hochdruck daran, sie zu beheben.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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