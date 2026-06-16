Vonovia blutet und kämpft, Evotec erneuert sich und dynaCERT expandiert, drei Aktien im Check! Wer hat die besseren Karten?

Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Storys und doch stehen alle drei gerade an einem Punkt, der über die nächsten Monate entscheiden dürfte. Vonovia z. B. kämpft gegen steigende Zinsen und einen Immobilienmarkt, der sich nicht erholen will. Evotec steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau und hat gerade seinen Aufsichtsrat neu besetzt. Und dynaCERT, der kanadische Cleantech-Spezialist, macht ernst in Südostasien: Vietnam könnte der nächste Schritt sein. Hinzu kommt ein geopolitischer Paukenschlag, der die Märkte gerade aufmischt: Die USA und der Iran haben sich wohl auf einen Deal geeinigt und die Straße von Hormus soll wieder öffnen. Die Ölpreise sind prompt gefallen. Was das für Energiekosten, Immobilienmärkte und Cleantech-Unternehmen bedeutet, ist noch nicht ausgemacht. Wer genauer hinschaut, findet aber bei allen drei Werten mehr als nur Schlagzeilen. Wo kann man jetzt einsteigen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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