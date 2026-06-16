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zukunftsbilanzen.de
16.06.2026 06:46 Uhr
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Vonovia blutet und kämpft, Evotec erneuert sich und dynaCERT expandiert, drei Aktien im Check! Wer hat die besseren Karten?

Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Storys und doch stehen alle drei gerade an einem Punkt, der über die nächsten Monate entscheiden dürfte. Vonovia z. B. kämpft gegen steigende Zinsen und einen Immobilienmarkt, der sich nicht erholen will. Evotec steckt mitten in einem tiefgreifenden Umbau und hat gerade seinen Aufsichtsrat neu besetzt. Und dynaCERT, der kanadische Cleantech-Spezialist, macht ernst in Südostasien: Vietnam könnte der nächste Schritt sein. Hinzu kommt ein geopolitischer Paukenschlag, der die Märkte gerade aufmischt: Die USA und der Iran haben sich wohl auf einen Deal geeinigt und die Straße von Hormus soll wieder öffnen. Die Ölpreise sind prompt gefallen. Was das für Energiekosten, Immobilienmärkte und Cleantech-Unternehmen bedeutet, ist noch nicht ausgemacht. Wer genauer hinschaut, findet aber bei allen drei Werten mehr als nur Schlagzeilen. Wo kann man jetzt einsteigen?

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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