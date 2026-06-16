Biocytogen teilte heute mit, dass seine Forschungseinrichtung in Boston die Vollakkreditierung durch AAALAC International erhalten hat, eine weltweit renommierte Organisation, deren Ziel die Förderung höchster Standards bei der Haltung und dem Einsatz von Versuchstieren ist.

Die Akkreditierung spiegelt das anhaltende Engagement von Biocytogen wider, bei all seinen Aktivitäten in der präklinischen Forschung und der Wirkstoffentdeckung die höchsten Standards in Bezug auf Tierschutz, wissenschaftliche Integrität und operative Exzellenz einzuhalten.

Biocytogens Einrichtung in Boston dient als wichtiger Knotenpunkt, der das wachsende Portfolio des Unternehmens im Bereich der Wirkstoffentdeckung und der translationalen Forschung unterstützt. In der Einrichtung kann ein breites Spektrum an In-vivo-Studien durchgeführt werden, die Antikörpertherapeutika, multispezifische Antikörper, ADCs, Zelltherapien und andere innovative Biologika-Programme für Pharma- und Biotechnologiepartner weltweit unterstützen.

Mit seiner proprietären BioMice-Plattform hat Biocytogen eine der umfassendsten Sammlungen gentechnisch veränderter Krankheitsmodelle der Branche aufgebaut, die Onkologie, Immunologie und Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen, Neurowissenschaften, Augenheilkunde und weitere Therapiebereiche abdeckt. In Kombination mit den vollhumanen RenMice-Plattformen zur Antikörperentdeckung und den KI-gestützten Technologien zur Antikörperentdeckung des Unternehmens unterstützen diese Kompetenzen globale Partner bei der Beschleunigung der Zielvalidierung, der Wirkstoffentdeckung und der präklinischen Entwicklung.

"Die vollumfängliche AAALAC-Akkreditierung erhalten zu haben, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Forschungsaktivitäten in Boston und unterstreicht einmal mehr unser Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, Tierschutz und verantwortungsvolle Forschungspraktiken", so Madeline Lee, Chief Operating Officer der Biocytogen Boston Corp. "Im Zuge des weiteren Ausbaus unserer globalen Partnerschaften bietet diese Akkreditierung zusätzliche Sicherheit, dass unsere Forschungsprogramme unter Einhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Tierhaltung, Qualität und wissenschaftliche Genauigkeit durchgeführt werden. Hinzu kommen unser branchenführendes Portfolio an Krankheitsmodellen und unsere Plattformen zur Antikörperentdeckung, die die Basis für unser kontinuierliches Engagement bilden, unsere Partner bei der Beschleunigung der Entwicklung innovativer Medikamente für Patienten weltweit zu unterstützen."

Die AAALAC International-Akkreditierung wird allgemein als der Goldstandard für Programme zur Haltung und Nutzung von Versuchstieren weltweit angesehen. Die Akkreditierung wird an Einrichtungen vergeben, die freiwillig nachweisen, dass sie über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in den Bereichen Tierschutz, ethische Forschungspraktiken und wissenschaftliche Qualität pflegen.

Dieser Erfolg trägt weiter zum Ausbau der Fähigkeit von Biocytogen bei, globale Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit hochwertigen Lösungen für die translationale Forschung, In-vivo-Pharmakologie und die Wirkstoffentdeckung zu unterstützen. Durch die Einhaltung höchster Standards im Bereich Tierwohl und wissenschaftlicher Genauigkeit unterstützt Biocytogen seine Partner bei der Generierung zuverlässiger präklinischer Daten, der Reduzierung von Entwicklungsrisiken und der Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten der nächsten Generation in den Bereichen Onkologie, Immunologie, Stoffwechselerkrankungen, Neurowissenschaften, Augenheilkunde und anderen Therapiebereichen.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab /RenLite /RenNano/RenTCR/RenTCR mimic) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR-mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit >1.000.000 vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe geschlossen, darunter wichtige Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

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