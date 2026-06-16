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DATAGROUP gewinnt Stadtwerke Potsdam als neuen Kunden für Workplace Services



16.06.2026 / 09:30 CET/CEST

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DATAGROUP gewinnt Stadtwerke Potsdam als neuen Kunden für Workplace Services

Pliezhausen, 16. Juni 2026 - DATAGROUP übernimmt für die Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP GmbH) die standardisierte Bereitstellung, Installation und den technischen Support von IT-Arbeitsplätzen im Raum Potsdam. Ziel ist eine zuverlässige und effiziente Betreuung der gesamten Client- und Peripherie-Infrastruktur. Mit der Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP GmbH) erweitert DATAGROUP sein Kundenportfolio im Bereich Workplace Services. Gegenstand der Beauftragung ist die strukturierte Vorbereitung, Auslieferung und Inbetriebnahme von IT-Hardware wie Desktop-PCs, Notebooks, Monitoren, Druckern und Tablets sowie ergänzende Supportleistungen. Die Leistungen werden überwiegend im Stadtgebiet Potsdam sowie punktuell im umliegenden Raum erbracht. Durch klar definierte Prozesse stellt DATAGROUP sicher, dass alle IT-Arbeitsplätze gemäß den internen Vorgaben der Stadtwerke Potsdam GmbH eingerichtet, betrieben und betreut werden. Standardisierte Abläufe und klar definierter Supportprozess Die operative Umsetzung erfolgt ticketbasiert über die Systeme der Stadtwerke Potsdam GmbH oder per E-Mail. Installations-, Austausch- und Supportleistungen werden strukturiert gesteuert und dokumentiert. Dazu zählen die Vorbereitung für den Netzwerkanschluss, die fachgerechte Verkabelung sowie die Installation und Konfiguration von Hard- und Software inklusive Funktionstests. Ergänzend übernimmt DATAGROUP den Austausch von Client-Systemen einschließlich Datensicherung sowie die Integration von Peripheriegeräten. Im Supportfall erfolgen Fehleranalysen und Störungsbehebungen vor Ort mit dem Ziel, die Verfügbarkeit der IT-Arbeitsplätze sicherzustellen. Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP, sagt: "IT-Arbeitsplätze müssen heute vor allem eines leisten: Sie dürfen kein Engpass sein. Genau hier setzen wir an - mit skalierbaren Services und klaren Abläufen, die sich nahtlos in bestehende Strukturen integrieren und den Betrieb spürbar entlasten." Michael Meissner, Director IT Operation der Stadtwerke Potsdam GmbH ergänzt: "Wir wollten keinen klassischen Dienstleister, sondern einen Partner, der unsere Prozesse versteht und pragmatisch umsetzt. DATAGROUP bringt genau diese Kombination aus Struktur, Flexibilität und Umsetzungskompetenz mit." Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

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