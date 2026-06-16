Redcare Pharmacy hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einem starken Start ins zweite Quartal angehoben, wobei der Gruppenumsatz im April und Mai um 20,4 % im Jahresvergleich gestiegen ist. Der entscheidende positive Aspekt ist nicht nur die anhaltende Dynamik im deutschen Rx-Markt, sondern auch eine klare Beschleunigung im deutschen Non-Rx-Bereich, die direkt auf Bedenken nach dem schwachen vierten Quartal und der anschließenden Anpassung der Erwartungen eingeht. Die Rentabilität verbessert sich ebenfalls, unterstützt durch eine bessere Marketingeffizienz und einen stärkeren Beitrag aus der DACH-Region. Wir erhöhen unsere Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2026, halten die Annahmen für die Folgejahre weitgehend stabil und bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 95,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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