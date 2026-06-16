Wir erwarten eine unmittelbar bevorstehende Entscheidung zum kanadischen U-Boot-Programm (CAD 12 Mrd.+) vor dem NATO-Gipfel im Juli, bei Gesamtlebenszykluskosten von über CAD 60 Mrd. Trotz der strategischen Bedeutung für die atlantische Verteidigungsbeschaffung glauben wir, dass der Markt das Ereignis weitgehend ignoriert. Ein TKMS-Zuschlag würde das Unternehmen als führenden konventionellen U-Boot-Lieferanten der NATO bestätigen, mit rund 70% der konventionellen NATO-U-Boot-Flotte, die Auftragsreichweite bis in die 2040er-Jahre verlängern und das 212CD-Ökosystem in Nordamerika und Europa vertiefen. Das Management sieht die Chancen bei 50/50, wir hingegen bei 70% für TKMS. Wir sehen zudem kein nennenswertes gerichtetes Ereignisrisiko in der ATM-Optionskurve eingepreist. Selbst ein Auftragsverlust würde EUR 100 fundamental stützen. Wir empfehlen Akkumulation vor Klarheit. KAUFEN, Kursziel EUR 125,00.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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