Nach der jüngsten Aktienplatzierung von Wacker Chemie hat Siltronic den Aktienmarkt angezapft und 273m EUR gesammelt. Die Kapitalerhöhung erscheint weniger als ein Signal für eine bevorstehende Gewinnwende und mehr als ein opportunistischer Schritt nach der jüngsten Neubewertung, die durch KI ausgelöst wurde, und das zu einer Bewertung, die wir als überzogen ansehen. Die Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz und finanziert zukünftiges Wachstum, bringt jedoch eine Verwässerung mit sich und steht etwas im Widerspruch zur Botschaft des Managements im ersten Quartal, dass die Liquidität ausreichend sei. Während die Überzeichnung und die Teilnahme des Hauptaktionärs HAL Trust unterstützend wirken, sollte HALs Beteiligung nicht überinterpretiert werden, da es ein natürliches Interesse hat, die Verwässerung zu begrenzen. Da die Aktie bereits eine schnellere Erholung einpreist, als wir derzeit in den Fundamentaldaten sehen, bestätigen wir unser SELL-Rating und passen unser Modell an, was zu einem neuen Kursziel von 70,00 Euro führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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