In Wien stellt die Österreichische Post ab sofort Pakete, Briefe, Zeitungen, Zeitschriften und Prospekte vollständig mit E-Fahrzeugen und der Muskelkraft seiner Mitarbeiter zu. Das macht die österreichische Hauptstadt zur ersten europäischen Metropole mit lokal CO2-freier Zustellung. Eigentlich hatte die Österreichische Post diesen Schritt schon für Ende 2025 geplant. Ohne Angaben zu Gründen für die Verzögerung war es nun aber wirklich soweit: Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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