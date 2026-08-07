Mit einer Verlängerung seines Vorstandsmandats um 2 Jahren in der Tasche präsentierte heute CEO Walter Oblin die Halbjahreszahlen der Österreichischen Post AG (hier lesen). Die Zeiten sind freilich herausfordernd, wie man an seiner Miene beim Thema Paketgebühren ablesen konnte.Oblin mit Bank zufriedenBesser die Stimmung beim Thema Bank99. Dort hat man bekanntlich im Vorjahr - rund fünf Jahre nach dem Start - den Break Even erreicht. Oblin: "Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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