Die Ceotronics-Aktie (540740) hatte am Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten einen schweren Stand. So geht es seit Herbst 2025 nahezu kontinuierlich nach unten. Die neuesten Geschäftszahlen zeigen aber, dass der Hersteller von Kommunikationssystemen eine positive Entwicklung genommen hat, was beispielsweise an einem Umsatzrekord ablesbar ist. Und nun kommt auch noch ein neuer Großauftrag hinzu. Doch der Reihe nach: Im Geschäftsjahr 2025/26 (welches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de